Южнокорейского рэпера PSY, который стал известным благодаря хиту 2012 года "Gangnam Style", задержала полиция.
Как пишет издание The Times, полиция Сеула начала расследование, ведь артиста подозревают в нарушении закона об охране здоровья. Отмечается, что 47-летний мужчина уже три года через третьих лиц, включая своего менеджера, получает рецепты на известные психотропные препараты. Такие лекарства назначаются для преодоления бессонницы и депрессии. Однако сам певец ни разу не посещал медицинское учреждение.
К слову, после обвинения правоохранители провели обыск в больнице, которая предоставляла ему препараты и изъяла соответствующие записи. Врач исполнителя все обвинения отрицает.
Реакция представителя PSY
Агентство P Nation, которое основано самим рэпером, отреагировало на инцидент. Представители отметили, что PSY действительно страдает хроническими проблемами со сном и принимает снотворные исключительно по назначению врача.
Что известно о PSY
Рэпер PSY, настоящее имя которого Пак Че Сан, получил известность вирусным клипом на трек "Gangnam Style". Он стал рекордсменом в истории YouTube по количеству просмотров: на данный момент его посмотрели более 5 миллиардов раз. Также хит возглавил чарты более чем в 30 странах, в частности в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии и получил награду MTV Europe Music Award в номинации "Лучший вирусный хит" 2012 года.
