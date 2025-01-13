Как отметили врачи, у исполнителя ушибы и ссадины.

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, известный песнями "Вишни", "Гуси", сообщил, что его избили. Артист показал травмы, которые получил в результате драки.

Исполнитель вышел на связь в своем Instagram. Он поделился кадрами, на которых показал травмы на своей голове. На снимке видны синяки и ушибы. Звезде сцены даже пришлось обратиться за помощью к медикам, которые диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадины, а также зафиксировали побои.

Об этом говорится в медицинской справке, которую Wellboy опубликовал в сети. Вероятно, избили знаменитость в ночь на понедельник, 13 января, поскольку медицинское заключение выдано сегодня в два часа ночи.

Видео дня

Антон не стал раскрывать никаких подробностей того, что с ним произошло и кто причастен к избиению. Он лишь в шутку подписал кадры: "За девушек нужно бороться". А дальше заявил, что его якобы избили "люди в милитари форме". Правда, пока что доказательств этому нет. Сам артист заверил, что позже опубликует видео с избиения, на котором будет видно больше деталей.

Известно лишь, что драка была серьезной, поскольку в сети певец поделился снимком, на котором видно сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее Wellboy раскрыл причину скандала с продюсерским центром Papa music и вспомнил Бардаша. Артист решил разорвать контракт с центром. Он хотел решить все без скандалов, однако все получилось иначе.

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