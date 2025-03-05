Модель рассказала, что с ней произошло.

"Мисс Вселенная Украины 2019" Анастасия Суббота шокировала поклонников печальной новостью - она стала жертвой насилия со стороны своего любимого человека, с которым состояла в отношениях шесть лет.

Она долго молчала об абьюзе, который был в их отношениях, однако сейчас решила всем показать, что находится по ту сторону Инстаграмма.

Анастасия опубликовала фото, сделанные после избиения и написала:

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"Когда вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком которого ты даже любил, на которого раньше надеялся, надеялся что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже… Алкоголь…Нервные срывы… Манипуляция тобой, твоими родными и друзьями… Буллинг и насилие… Угрозы…"

Модель добавила, что последние два года, еще и когда она находилась без родных за границей, ей было очень тяжело. Потом она поняла, что дальше будет еще хуже и хуже.

"Случается еще одна неприятная "ситуация", ты берешь себя в руки, собираешь вещи и возвращаешься домой. Тогда слово "домой" для меня никогда не было таким теплым, даже когда ты едешь обратно в Украину с 2-летним ребенком под ракеты. Депрессия которую ты никому не показываешь даже своему ребенку, истерики, бессонница, непонимание, что делать дальше… Снова берешь себя в руки, потому что у тебя есть ребенок, о котором ты заботишься, и есть люди, которые тебя поддерживают. Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в покое, в покое даже под постоянные тревоги и обстрелы… "Смешно", правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти 6 лет", - отметила Суббота.

Также Анастасия дала совет женщинам, которые оказались в такой же ситуации. Она порекомендовала любить себя:

"Ваше здоровье, моральное, психологическое и физическое состояние важны и ваша жизнь важна. Когда люди говорят, что они изменятся - не верьте им… Потому что ложь будет один раз, второй, третий и так бесконечно. И терпеть такое отношение не стоит никаких денег мира! Я знаю, что есть люди, которые будут радоваться этому посту, но мне все равно. Я давно хотела это показать, я приняла эту ситуацию и живу дальше. Спасибо тебе за 6 лет! И спасибо, что я стала сильнее, умнее и стала ценить себя!"

Напомним, российского рэпера Oxxxymiron обвинили в развращении и изнасиловании несовершеннолетних.

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