Клип на песню "Афини" популярной певицы FIЇNKAА долгое время держался в лидерах украинских чартов. Однако сейчас артистку вытеснила музыкальная новинка участника Нацотбора на "Евровидение" и автора хита "Смарагдове небо" DREVO.
Его новая композиция под названием "ГЕНГСТА" сразу понравилась слушателям и заняла первую строчку в YouTube Charts в Украине. Кстати, трек вышел 22 августа и за восемь дней уже собрал почти 730 тысяч просмотров.
"Надо перебить "Смарагдове небо" в чартах", - призвал ранее певец в своих соцсетях и получил успешный результат.
Топ-5 клипов YouTube Charts
К слову, в первую пятерку самых прослушиваемых клипов в Украине вошли также видеоработы таких исполнителей:
DREVO - "ГЕНГСТА"
Настя Борщ и Шугар - "Йо-йо"
Шугар - "Ягода"
Marshroot - "Переболить"
Rinat Abushaev - "Не летів би, але мушу".
Напомним, ранее стало известно, какой трек стал самым популярным среди украинцев на Spotify и Apple Music. Речь идет о зажигательной песне под названием "Смак-печаль" Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего, который выступает под сценическим именем Позитив.