Эта видеоработа уже получила почти 730 тысяч просмотров.

Клип на песню "Афини" популярной певицы FIЇNKAА долгое время держался в лидерах украинских чартов. Однако сейчас артистку вытеснила музыкальная новинка участника Нацотбора на "Евровидение" и автора хита "Смарагдове небо" DREVO.

Его новая композиция под названием "ГЕНГСТА" сразу понравилась слушателям и заняла первую строчку в YouTube Charts в Украине. Кстати, трек вышел 22 августа и за восемь дней уже собрал почти 730 тысяч просмотров.

"Надо перебить "Смарагдове небо" в чартах", - призвал ранее певец в своих соцсетях и получил успешный результат.

Топ-5 клипов YouTube Charts

К слову, в первую пятерку самых прослушиваемых клипов в Украине вошли также видеоработы таких исполнителей:

DREVO - "ГЕНГСТА"

Настя Борщ и Шугар - "Йо-йо"

Шугар - "Ягода"

Marshroot - "Переболить"

Rinat Abushaev - "Не летів би, але мушу".

Напомним, ранее стало известно, какой трек стал самым популярным среди украинцев на Spotify и Apple Music. Речь идет о зажигательной песне под названием "Смак-печаль" Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего, который выступает под сценическим именем Позитив.

