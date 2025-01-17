Нападающий вышел на связь и объяснил, почему полез к артисту с кулаками.

Стали известны новые подробности инцидента с популярным украинским певцом Wellboy, он же Антон Вельбой, которого 13 января избили в Киеве. Нападающий вышел на связь и признался, что был участником драки, а также раскрыл причину, по которой произошло избиение артиста.

Как известно, на исполнителя, как он сам отмечал, напали "люди в милитари форме" в ночь на 13 января в Киеве. Сам Антон не раскрыл никаких подробностей избиения, но пообещал позже обнародовать видеодоказательства драки. В день избиения он лишь опубликовал кадры, на которых показал ссадины и ушибы, которые получил в результате драки.

На этот раз в комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" вторая сторона конфликта рассказала об инциденте. Нападавшим оказался украинский блогер. Одним из свидетелей ночной драки был Антон "Джигит" Гаспарян. Вместе с собратьями он приехал в заведение. С ними также были еще два блогера, которые до этого передавали помощь украинским защитникам. В ресторане компания мужчин встретилась с Wellboy. Один из воинов знаком со звездой, поэтому мужчины провели некоторое время вместе.

Правда, их общение не сложилось. Между военным и певцом возник конфликт. Как говорит "Джигит", Wellboy был очень агрессивным и демонстрировал свое неуважение к защитникам. В частности, он обзывал воинов нецензурной лексикой и вел себя пренебрежительно.

"Один из наших собратьев решил объяснить и говорит: "Мы военные, а ты нас называешь д*вбо*бами... и непосредственно выполняешь задачи (показывает нецензурные жесты - УНИАН)". На что тот снял свою обувь, носок и просто поднес к его лицу, сказав "понюхай", - рассказал Гаспарян.

После этого компания военных покинула заведение под нецензурные высказывания Wellboy. Блогер Лелик, который был с защитниками, не выдержал и полез к певцу с кулаками:

Налетел на него, нанес несколько ударов. После чего мы собрались и ушли. А он все равно к нам кричал, матерился, но мы не хотели продолжать этот конфликт.

Сам Вельбой до сих пор не комментирует драку, несмотря на то, что журналисты "ЖВЛ представляет" обращались к нему с просьбой о комментарии. Однако лейбл артиста отметил, что совсем скоро обнародует обещанное видео с избиением.

Напомним, ранее правоохранители прокомментировали избиение Wellboy. В полиции начали уголовное производство по факту нанесения артисту легких телесных повреждений и рассказали, что грозит нападающим.

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