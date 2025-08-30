За право досмотреть фильм придется побороться.

Лента "Долгая прогулка", которая является экранизацией антиутопического романа Стивена Кинга, получит необычный промо-показ.

Как пишет Consequence, сегодня в Culver Theater в Лос-Анджелесе состоится специальный показ для инфлюенсеров, где зрителям придется просматривать фильм, идя на беговых дорожках.

Гости должны сохранять скорость не менее трех миль в час (около 4,8 км/ч), иначе их будут выводить из зала. И хотя победители не получат ни богатств, ни исполненного желания, как в фильме, это будет незабываемый опыт и оригинальный способ "прожить" сюжет.



Фильм Долгая прогулка

The Long Walk - это антиутопическая драма, основанная на одноименном романе Стивена Кинга, который он написал под псевдонимом Ричард Бахман еще в 1979 году.

Сюжет разворачивается вокруг жестокого испытания: сто юношей участвуют в непрерывном пешем шествии, где нельзя замедляться и останавливаться. Тот, кто продержится дольше всех, получит главный приз, а остальные заплатят самую высокую цену.

Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по "Голодным играм" и "Я - легенда". В главных ролях - Купер Хоффман, знакомый зрителям по фильму "Локричная пицца", и Дэвид Джонссон, сыгравший в "Чужой: Ромул" и сериале "Индустрия".

Среди актерского состава также - Бен Ван ("Каратэ Кид: Легенды"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") и Джуди Грир ("Мир Юрского периода", "Человек-муравей"). Отдельно стоит отметить Марка Хэмилла (франшиза "Звездные войны"), амбассадора UNITED24.

