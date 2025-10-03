Певицу трудно узнать.

Известная украинская певица Тина Кароль удивила поклонников архивной фотографией. Звезда показала, как выглядела в 20 лет.

В своем блоге в Instagram Кароль по просьбе фанов поделилась фото из юности. Она выложила настоящий архив, который был сделан ровно 20 лет назад - именно в таком возрасте и находилась певица, когда был сделан этот кадр.

На фотографии можно заметить еще совсем юную артистку. В кадре Тина завязывает волосы назад, демонстрируя свою естественную красоту и выразительные черты лица. Она была одета в яркий топ розово-фиолетовых оттенков с кружевными вставками, которые подчеркнули женственность образа. Кароль дополнила свой look блестящим макияжем с акцентами на глазах, который лишь подчеркнул мечтательный взгляд звезды. Также она добавила украшения - серебряные серьги-кольца.

Видео дня

"20 лет", - коротко подписала фото Тина Кароль.

Поклонники были целиком и полностью тронуты этой фотографией от артистки и засыпали ее комплиментами в комментариях. Фаны отметили естественную красоту Кароль:

"Такая милая".

"Какая хорошенькая".

"Очень красивая".

Недавно Тина Кароль снялась в нежной фотосессии со своим 16-летним сыном Вениамином и похвасталась тем, как парень изменился за последние 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: