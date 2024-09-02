Писатель напомнил, что войну начали именно россияне.

Известный американский писатель Стивен Кинг, которого также называют "Королем ужасов", прокомментировал проведение украинской военной операции на территории России.

Как известно, 76-летний автор бестселлеров постоянно высказывается в поддержку украинцев. Вечером в воскресенье, 1 сентября, он решил прокомментировать в микроблоге X и наступление Сил обороны Украины, которое началось еще в начале августа.

"Россияне получают свою порцию дерьм*, и они этого заслуживают. В конце концов, они это начали", - написал писатель. Видео дня

Что Стивен Кинг говорил о войне

Еще в начале полномасштабного вторжения писатель заявил, что поддерживает украинцев в этой борьбе. Он публиковал фото в футболке "I stand with Ukraine", а также подписывал свои посты словами "Слава Украине!".

В марте 2022 года Кинг сообщил в сети, что не будет возобновлять контракты на издание своих книг в России. Осенью того же года он назвал идиотизмом заявление россиян о том, что взрыв на Крымском мосту был актом террора.

Также он критиковал республиканцев, когда необходимая украинской армии помощь была заблокирована. Тогда он писал, что радикальные республиканцы в Палате представителей фактически убивают страну.

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