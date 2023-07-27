Певице пришлось срочно эвакуироваться.

Украинская певица Джамала отдыхала в Италии, на острове Сицилия. В день ее вылета в Варшаву, там начались масштабные пожары из-за аномальной жары.

Певица показала, как вокруг все полыхало. Остров находился в огне, поэтому всех жителей и туристов срочно эвакуировали.

Кроме того, в связи с пожарами все рейсы из Катании отменили, поэтому она была вынуждена уехать в Палермо. Из-за массовой эвакуации все отели там были заняты, поэтому артистка решила поехать в аэропорт. Она показала, как спала на полу прямо на своей курточке.

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Джамала говорит, что в тот день в Палермо был настоящий хаос из-за отмененный рейсов и большого количества людей. По ее словам, она проснулась в аэропорту в 5 утра, потому что почувствовала, что через нее переступают другие люди.

К счастью, вскоре певица добралась до Мюнхена. А оттуда она уже полетит в Варшаву.

"Сочувствую всем в Сицилии в связи с пожарами. Постоянно думала о том, сколько людей, животных, растений пострадали. Просто ужас", - написала Джа.

Напомним, ранее Джамала озвучила свое мнение по поводу деоккупации Крыма.

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