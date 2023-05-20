Крымскотатарская певица убеждена, что совсем скоро Россия потеряет то, что незаконно забрала.

Крымскотатарская певица Джамала дала большое интервью, в котором озвучила свое мнение касательно ближайшего будущего Крыма. Артистка деоккупацию полуострова видит уже в ближайшем будущем.

Она крайне огорчена тем, что в течение нескольких лет до начала полномасштабной войны тема Крыма начала забываться, однако сейчас все изменилось.

"Я скажу только за себя. Я это возвращение вижу очень очевидным, очень скорым, и я его видела всегда. Для меня никогда не возникал вопрос украинского Крыма. За девять лет тема Крыма была забытой немножко. Теперь мы прозрели. Знаем, на что способна российская пропаганда. Это была манипуляция с нами, и мы на нее повелись. Как печально это бы не звучало. Теперь мы полны надежды", - сказала в комментарии YouTube-каналу "Бомбардир" победительница Евровидения-2016.

Она также подчеркнула, что Россия видит в Крыму для себя лакомый кусочек, однако эту пропаганду рано или поздно получится остановить.

"Это лакомый кусочек для России. И мы должны доказать миру и тем, кто под влиянием российской пропаганды, почему Крым наш. Так было и будет", - добавила Джамала.

Также она вспомнила недавний разговор с президентом США Джо Байденом. Политик тоже убежден в том, что Украина сможет вернуть все свои территории.

"Я сказала, чтобы нас не оставляли и поблагодарила за поддержку. Что очень хочется вернуть и Крым. Он меня обнял и сказал, что мы все вернем. Мне сам Байден пообещал. Кайф", - резюмировала Джамала.

Напомним, Джамала рассказала, как обманула организаторов Евровидения.

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