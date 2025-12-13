Актриса заявила, что бывший муж ее оскорблял.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко заговорила о причинах разрыва с заслуженным артистом Украины Андреем Фединчиком.

В интервью Маше Ефросининой женщина заявила, что бывший муж был против публичного обсуждения развода, однако она решила не молчать, чтобы избежать слухов и догадок. По словам Денисенко, в браке она допустила ужасную ошибку и "предала" себя тем, что отодвинула себя на задний план. Например, запрещала себе жаловаться и требовать внимания, когда он был на фронте:

"Вбила в голову, что я не имею права сказать о своих чувствах. Я не имею права сказать, что мне что-то не добавляется. Ну, я же хотела там, например, цветов. Но Боженька мне дал это через зрителей".

Также актриса заявила, что муж был против сторис о том, как ей трудно без него, потому что его не было дома 3-5 месяцев, а кого-то - годами, поэтому такие заявления "дискредитировали его руководство". Также он иногда просил не сообщать о его приезде в Instagram, чтобы не задевать чувства женщин, чьи мужья не смогли приехать домой.

Видео дня

Далее Денисенко рассказала Маше, что Андрей моментами ее очень сильно обижал, а также очень ревновал, когда читал в сети комментарии о том, что актриса имеет отношения с другими мужчинами.

"Это такие определенные нюансы его характера. И я понимаю, почему он это делал - по его причинам, потому что он далеко, у него поднимались определенные чувства, и он просил прощения. И больше он оскорблял меня уже после того, как я подала на развод. Но я хочу подчеркнуть, что это в прошлом, потому что последние месяцы мы очень хорошо с ним общаемся", - добавила Наталья.

Актриса говорит, что очень хотела сохранить семью, но даже после примирений обиды оставались. Наконец сам актер вывел ее на разговор о том, что не так с их отношениями.

"У нас не совпадали взгляды на жизнь, на воспитание...Война очень меняет людей и Андрей стал жестче, мне иногда было определенными моментами страшно. Есть больше агрессии, все же. Но это тоже можно понять, в каких условиях они работают", - добавила она.

На интервью отреагировала крестная их сына и коллега актеров Ксения Мишина. Она назвала эту исповедь подлой и лживой. "Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко. И бесконечно жаль, что ты все-таки продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно надеваешь в надежде на красивое будущее", - написала актриса в Instagram.

Женщина призвала зрителей не верить ни одному слову Денисенко, поскольку все это говорится "ради никчемных просмотров".

"Все все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот пиз**ц".

Как известно, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик долгое время были одной из известных пар украинского шоу-бизнеса. Они познакомились во время съемок сериала "Клан ювелиров", где между ними вспыхнули романтические чувства. На момент знакомства Фединчик был женат, но впоследствии разошелся со своей первой женой ради отношений с Денисенко.

Свадьба состоялась в апреле 2017 года, а в том же году у пары родился сын, которого назвали Андреем. Весной этого года стало известно, что Денисенко подала иск в суд о расторжении брака с Фединчиком.

Впоследствии в СМИ появились слухи, что Денисенко встречается с моделью Юрием Савранским. Мужчина также недавно развелся с женой.

Вас также могут заинтересовать новости: