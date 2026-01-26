Наталка Денисенко впервые отреагировала на обвинения бывшего в измене

Актриса продолжает уверять, что не изменяла Фединчику.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко заявляет, что не имела отношений с новым избранником, когда еще была замужем за актером-воином Андреем Фединчиком.

В комментарии проекту "Утро в большом городе" она заявила, что "нормально" отреагировала на интервью бывшего, в котором тот обвинил ее в измене. В то же время артистка уверяет, что у нее не было отношений с Юрием Савранским до развода:

"Мы даже после этого позвонили друг другу, и я спросила: "Андрей, ну, зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?". Он говорит: "Ну, у тебя же были такие близкие душевные отношения, близкое общение". Я говорю: "Ну, это же были не интимные отношения", а он говорит: "А я об интимных отношениях ничего не говорил".

На мероприятии актриса была со своим новым избранником. На вопрос, комфортно ли Савранскому на публичных мероприятиях, Денисенко ответила, что мужчина любит публику.

Напомним, после развода Наталья Денисенко дала большое интервью, в котором заявила, что пыталась спасти брак с Андреем Фединчиком, но ее чувства к нему угасли. Она опровергла все слухи о измене.

Вскоре на интервью пошел и сам Фединчик, который сказал, что Денисенко начала изменять еще во время их брака. По словам актера, он узнал об этом одним из последних.

