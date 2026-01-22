'Недавно сама пережила': Денисенко эмоционально отреагировала на скандал с Тополей

Актриса открыто поддержала певицу.

Украинская актриса Наталка Денисенко публично поддержала певицу Елену Тополю после скандала с шантажом и "сливом" видео провокационного характера с ее участием.

"В такое темное, сложное для нашей страны время общество очень резко воспринимает много новостей, я понимаю, сейчас нам всем очень сложно… Но иногда мы не замечаем, как превращаемся в оборотней, способных делать плохо друг другу! Мне очень больно, когда я вижу публичную травлю людей, когда осуждают женщину за ее нормальную горячую природу, женственность…", - написала Денисенко в своем Instagram.

Актриса добавила, что поддерживает Тополю, "как женщина женщину".

"Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что недавно сама пережила такую ​​волну хейта! Хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее. Я всегда буду за женщин, за свободу, проявленность, независимость! Давайте беречь друг друга, поддерживать! Только бок о бок мы сможем оставаться людьми", - добавила Наталка.

Напомним, как писал УНИАН, 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием.

