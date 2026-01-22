'Недавно сама пережила': Денисенко эмоционально отреагировала на скандал с Тополей

Украинская актриса Наталка Денисенко публично поддержала певицу Елену Тополю после скандала с шантажом и "сливом" видео провокационного характера с ее участием.
"В такое темное, сложное для нашей страны время общество очень резко воспринимает много новостей, я понимаю, сейчас нам всем очень сложно… Но иногда мы не замечаем, как превращаемся в оборотней, способных делать плохо друг другу! Мне очень больно, когда я вижу публичную травлю людей, когда осуждают женщину за ее нормальную горячую природу, женственность…", - написала Денисенко в своем Instagram.
Актриса добавила, что поддерживает Тополю, "как женщина женщину".
"Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что недавно сама пережила такую волну хейта! Хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее. Я всегда буду за женщин, за свободу, проявленность, независимость! Давайте беречь друг друга, поддерживать! Только бок о бок мы сможем оставаться людьми", - добавила Наталка.
Напомним, как писал УНИАН, 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве задержали мужчину, который шантажировал Елену Тополю
- Тарас Тополя отреагировал на "слив" видео бывшей жены с другим
- Ефросинина обратилась к женщинам на фоне скандала с Тополей
- Известная украинская певица неожиданно отреагировала на скандал с Еленой Тополей (фото)
- Тополя впервые после скандала вышла на связь и ответила на упреки в изменах (видео)