Премьера картины состоялась на Paramount+ 30 марта.

Сегодня, 30 марта, на платформе Paramount+ состоялась премьера нового криминально-драматического сериала "Гангстерленд", главную роль в котором сыграл британский актер Том Харди ("Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Лок").

О чем рассказывается в картине, что о ней говорят критики и как снимали сериал - читайте дальше.

О чем сериал "Гангстерленд"

В центре сюжета две семьи гангстеров, которые строят преступные империи, а также персонажи, которые занимаются решением их проблем. События картины разворачиваются в Лондоне. Харди перевоплотился в Гарри Да Соузу. Он выступил так называемым переговорщиком, который решает проблемы и стоит на стороне одной из семей - Харриган. Пирс Броснан и Хелен Миррен сыграли супругов Харриган - главная семья преступного клана. Они борются за власть в преступном мире.

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Пока что сериал состоит из одного сезона, который насчитывает 10 эпизодов. К просмотру сейчас доступна только первая серия, которая вышла 30 марта. Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю. Завершится картина 1 июня этого года.

Кто работал над созданием картины

Режиссерами нового сериала выступили Ронан Беннетт ("Джонни Д." и "День шакала") и Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены"). Сценарий к картине также написал Беннетт. Изначально проект планировался как спин-офф сериала "Рэй Донован", но Ричи отказался от этой идеи и изменил концепцию.

"Меня заинтересовал классический жанр - так сказать, история о гангстерской семье. Я раньше такого не снимал", - сказал Ричи, который стал также исполнительным продюсером сериала, на мировой премьере в Лондоне 27 марта, пишет Geo.tv.

Съемки "Гангстерленда" проходили в Великобритании, преимущественно в Лондоне. Впечатлениями от съемок также поделился 71-летний Броснан ("Золотой глаз", "Умри, но не сейчас"). По его словам, участие в сериале было уникальным для него. Дело в том, что он впервые за время своей карьеры завершил съемки в картине за день до премьеры.

"Это безумие. У меня никогда не было такого опыта, чтобы работать пять месяцев, а уже на следующий вечер быть на красной дорожке. Но так сейчас работает мир - все очень быстро", - отметил артист.

Что говорят критики о "Гангстерленде"

Кинокритики высоко оценили сценарий и визуальные спецэффекты. В частности, они пишут, что в картине продуманная до деталей атмосфера, что придает проекту особый британский колорит. Были и те, кто сравнил "Гангстерленд" с культовым "Кланом Сопрано". На Rotten Tomatoes у сериала сейчас 10 положительных отзывов из 14.

"В первых двух эпизодах Ричи демонстрирует свою первоклассную игру, запуская запутанный сюжет с должным стилем, но при этом не отвлекая внимание от того, что здесь хорошо работает - от крутого сценария и еще более крутой игры Тома Харди", - указал Брайан Таллерико из RogerEbert.

Правда, не все остались в восторге от нового сериала. Некоторые рецензенты отмечают, что не увидели ничего нового в картине, а лишь узнаваемые приемы Ричи. Они, мол, есть в каждом его проекте и здесь были лишними. Другие пишут, что сериал не предлагает нового взгляда на криминальную драму и опирается на проверенные жанровые клише.

"Харди делает это зрелище стоящим, но раздражают изнурительные клише Ричи - они здесь повсюду", - указала Анита Сингх из Daily Telegraph.

Дэниел Финберг из The Hollywood Reporter сравнил картину с "Джентльменами" Ричи и написал: "Очевидно, что это шоу не заинтересовано в том, чтобы быть таким же хулиганским, как "Джентльмены", но второй эпизод, в отличие от первого, дает возможность увидеть, что "Гангстерленд" воспринимает себя серьезно и остается при этом развлекательным".

Напомним, ранее Том Харди неожиданно заговорил о старости и объяснил, почему снялся в "Гангстерленде". Артист рассказал о съемках картины и поделился своими впечатлениями от сериала.

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