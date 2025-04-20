Клип собрал миллиард просмотров спустя 39 лет после выхода песни.

Известная американская певица Мадонна, клип которой ранее назвали лучшим видео всех времен, установила новый музыкальный рекорд в своем творчестве. Один из ее клипов, который она выпустила еще в начале карьеры, пересек отметку в 1 миллиард просмотров на платформе YouTube.

Речь идет о ролике к песне "La Isla Bonita". Композиция увидела свет в 1986 году. Она вошла в альбом исполнительницы "True Blue", который, кстати, также стал одной из самых успешных пластинок звезды.

Спустя почти 40 лет после выхода трек собрал миллиард просмотров на YouTube, но стоит указать, что сам клип знаменитость опубликовала на своем канале в 2009-м, то есть, чтобы установить рекорд, ему понадобилось 16 лет. На сегодня "La Isla Bonita" является первым и единственным клипом Мадонны, который собрал такое количество просмотров. Другие популярные видео артистки, в частности, "Like a Prayer", "Vogue", "Hung Up" и "Material Girl" собрали сотни миллионов просмотров, но еще не достигли миллиардной отметки.

Видео дня

Как пишет Sportskeeda, песня-рекордсменка наполненная латиноамериканскими мотивами, романтикой и мечтами о вымышленном острове Сан-Педро. Режиссером клипа выступила Мэри Ламберт. В видео Мадонна предстала в двух контрастных образах: скромной католички и страстной танцовщицы фламенко. С помощью ролика автор пыталась показать внутренний конфликт человека между духовностью и настоящими желаниями.

В клипе эпизодически появляется молодой Бенисио дель Торо, еще задолго до того, как стал знаменитым актером. Он сыграл подростка, сидящего на капоте авто и заработал за эту роль всего 150 долларов.

К слову, Мадонну считают настоящей иконой поп-музыки. За свою карьеру она продала миллионы экземпляров пластинок, возглавила чарты в десятках стран и стала звездой, чьи хиты остаются актуальными уже 40 лет.

Напомним, ранее была названа звезда, которая продала рекордное количество пластинок за 10 лет. Всего за три года было продано более 129 тысяч экземпляров альбома этой звезды. Ей удалось обойти в рейтинге ABBA, Адель и даже Дэвида Боуи, а ее альбом стал самой продаваемой пластинкой десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: