Ведущая проговорилась два года назад.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях покрестила своего первенца, вспомнила, как рассекретила имя сына еще до его рождения.

Звезда долго держала имя своего сына в тайне и объявила его только после крестин. Однако, как оказалось Леся однажды таки проговорилась, как планирует назвать ребенка. В своем блоге в Instagram она поделилась видеодоказательством.

Как оказалось, это произошло на шоу "Кто сверху", которое Никитюк ведет на протяжении многих лет. В одном из выпусков Леся, отвечая на шутку другого ведущего, проговорилась, что назовет сына Оскаром:

"Знаешь что Богдан, я сделаю намного проще - я просто рожу сына, назову его Оскаром и буду вот так его всегда держать в руках".

Никитюк призналась, что и сама забыла о существовании этого видео. По ее словам, в моменте она не думала, о чем говорит.

"Видео 2023 года... Просто ляпнула и забыла", - отметила ведущая.

Напомним, что Леся Никитюк впервые стала мамой в июне 2025 года. Звезде удалось скрыть свою беременность от публики. Отцом малыша стал военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Недавно Леся рассказала, как изменился ее малыш за четыре месяца, показав новое фото мальчика на руках у молодого папы.

