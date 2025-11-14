Известная украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно рассказала о первой встрече ее жениха, военнослужащего Дмитрия Бабчука с ее мамой, Екатериной.
Во время нового выпуска шоу "Хто зверху", которое ведет Никитюк с Владимиром Дантесом, звезда заговорила о своем женихе. Ведущая вспомнила собственный опыт, отвечая на вопрос "Сколько процентов мужчин до последнего оттягивали знакомство с родителями любимой".
По словам Леси, ее избранник не имел проблем во время знакомства. Встреча состоялась очень тепло и по-домашнему. Когда Дмитрий пришел в родительский дом своей возлюбленной, мама Никитюк как раз готовила, но он не растерялся.
29-летний военнослужащий поздоровался и сразу обнял Екатерину и та, по словам Леси, растаяла в мгновение ока.
"Мой Дмитрий, как зашел, мама вареники как раз долепляла и аж ахнула, а он к ней: "Мама" сразу. Там мама и "поплыла", - вспомнила ведущая.
Этот поступок явно произвел впечатление и на саму Лесю. Она отметила, что Дмитрий выглядел очень уверенно, что отличало его от других мужчин:
"Уверенные в себе мужчины делают так. А так есть много неуверенных в себе мужчин, которые еще даже не определились, нужны ли эти отношения им на всю жизнь".
К слову, недавно Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук окрестили своего сына и рассекретили его имя.