Дворец опубликовал новое фото главы королевской семьи.

Сегодня, 14 ноября, король Великобритании Чарльз III празднует свой 77-й день рождения. Однако внимание публики сосредоточено не только на королевских торжествах, но и на его здоровье.

В официальном instagram-аккаунте королевской семьи появилась новая фотография короля, сделанная фотографом Милли Пилкингтон. Снимок сопровождается искренней благодарностью всем, кто поздравляет и оставляет теплые пожелания королю.

Пилкингтон рассказала, что весной сделала снимки в саду Сандрингемского дворца и даже получила от Его Величества несколько советов по обрезке деревьев:

"Я чувствую себя по-настоящему уважаемой и очень счастливой, что имею такие невероятные возможности и незабываемые съемки в своей карьере фотографа".

На фото король, одетый в светлую куртку и бежевые брюки, стоит на ухоженном зеленом газоне перед домом. Он держит деревянную палку и выглядит спокойным и уравновешенным.

Как известно, в январе 2024 года Букингемский дворец объявил, что король проходит лечение из-за доброкачественного увеличения простаты. Меньше чем через месяц дворец подтвердил, что во время этой процедуры была обнаружена другая проблема - форма рака, тип которой не разглашается.

Известно, что король проходил лечение, однако детали течения болезни и вероятных последствий для здоровья не разглашаются.

