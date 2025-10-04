По его словам, это ощущалось так, будто из-под ног выбили ковер.

Принц Уильям рассказал о страшных моментах, когда узнал об онкологических диагнозах своей жены, принцессы Уэльской, и отца, короля Чарльза III.

Как передает Daily Mail, в разговоре с актером Юджином Леви для нового шоу Apple TV+ "The Reluctant Traveler", наследник британского престола признал, что этот период стал одним из самых тяжелых в его жизни:

"Мы были очень счастливы - в нашей семье долгое время не было серьезных болезней. Мои дедушка и бабушка прожили почти до девяноста. Они были олицетворением силы, стойкости и выдержки. Нам действительно везло... Но иногда осознаешь, что этот, так сказать, ковер могут мгновенно выбить из-под твоих ног. Думаешь себе: с нами такого не произойдет, все будет хорошо. Потому что все стараются оставаться позитивными. Но когда это все же случается - оказываешься в очень непростых местах".

Съемки эпизода состоялись в феврале, вскоре после того, как Кейт Миддлтон сообщила, что находится в ремиссии после курса профилактической химиотерапии. На одном из кадров принц приезжает в Леви на электросамокате, а на другом - гуляет по парку вместе с королевским семейным спаниелем по имени Орла.

Напомним, ранее сеть обеспокоили снимки Кейт Миддлтон - у некоторых возникло ощущение, что она начала носить парик.

