Звезда едва не осталась без документов в чужой стране.

Популярная певица Kola поделилась интересным фактом из своей биографии. Звезда вспомнила, как жила в США, где как-то внезапно потеряла свои документы.

В программе "Где ложь?" Андрея Беднякова Kola рассказала, что в течение четырех месяцев жила и работала в Америке. Именно в этот период она как умудрилась потерять свой паспорт.

По словам артистки, она ехала на работу на велосипеде и положила в задний карман жорт свой паспорт, который по дороге выпал:

"Встаю, а паспорта нет. Ну, у меня шок, слезы, паника. Я реально рыдаю. Я ездила по жаре, по всем дорожкам. По тому же маршруту поехала, чтобы найти паспорт. Под каждый куст заглядывала. Короче, я не нашла паспорт, поехала на работу, отработала. Вечером прихожу в квартиру, где мы все жили. Там жил парень, который нам сдавал квартиру - мы поехали в полицию".

К счастью, документы певицы нашли неравнодушные люди и передали в отделение полиции.

"Приезжаем, открываются двери, они на меня смотрят, говорят: "О, это ты". Они выносят мне паспорт, и там написано, что какая-то женщина шла, увидела его и принесла в полицию. Если бы не она, я бы не нашла паспорт. И мне полиция отдала этот паспорт. Я к ним бросилась целоваться, обниматься и все. Они перепугались немножко. Ну, я сказала, что очень счастлива и все", - поделилась Kola.

