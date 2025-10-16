Он попытался разбудить коллегу, но напрасно.

Певица KOLA насмешила своих поклонников, показав, как спит прямо посреди съемочного процесса. В этот момент к ней неожиданно зашел MONATIK.

В своем блоге в Instagram артистка не постеснялась показать себя в не совсем выигрышной позиции. KOLA опубликовала видео, где видно, как она спит прямо на съемочной площадке. Очевидно, что из-за загруженного графика уставшая певица при первой же возможности решила отдохнуть.

Впрочем больше всего рассмешило фанов, как артистку пытался разбудить ее коллега MONATIK, с которым она недавно выпустила дуэт. Вероятно, что ситуация произошла как раз на съемках их совместного клипа.

MONATIK тихонько подошел к коллеге и попытался ее пробудить. KOLA прилегла на стульчике, накрывшись пледами, тем временем артист прикоснулся к ней и поднял ее руку. Однако, все попытки были безрезультатными, ведь певица продолжила дремать.

"Истерика", - с юмором подписала это видео KOLA.

Стоит отметить, что у популярной украинской исполнительницы KOLA действительно очень загруженный график. После премьеры новой песни с Монатиком "127" она сфокусировалась на активной подготовке к туру по городам Европы. Очевидно, что певица не жалеет себя и выкладывается на максимум.

