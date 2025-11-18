Актриса говорит, что не боится возраста.

Английская актриса, обладательница множества кинпремий Кейт Уинслет призналась, что с возрастом научилась по-настоящему ценить собственное тело и принимать изменения, которые приносит жизнь.

В подкасте "How to Fail with Elizabeth Day" актриса рассказала, что старение стало для нее не страхом, а источником силы. "Я прекрасно к этому отношусь. Думаю, что выгляжу просто невероятно", - цитирует ее Business Insider.

Звезда "Титаника" назвала общественные представления о женской "незаметности" после 40 лет лишь навязанными стереотипами. По ее словам, женщин приучают бояться менопаузы и изменений во внешности, но это устаревшие установки.

Уинслет уверена, что с возрастом женщины становятся "сочнее" и увереннее в собственной правде. Она призналась, что часто нахваливает подруг не за похудение, а за их естественную красоту. Говоря о тренировках, звезда отметила, что занимается спортом не ради внешнего вида, а чтобы оставаться сильной и выносливой, в том числе и на съемочной площадке.

Напомним, ранее Кейт Уинслет рассказывала, как ее в начале карьеры жестоко критиковали за вес.

