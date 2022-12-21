По его словам, он имел ввиду совсем не то, о чем многие подумали.

Украинский певец Kalush недавно выпустил совместную песню с рэпером Skofka. Однако слушатели заметили в тексте неоднозначное выражение, что спровоцировало скандал в сети.

В тексте есть такие слова "Воля - це дівчина, шо любить дім, тільки руским би не дала". Женщины сразу же начали писать в комментариях под видео, что такие фразы их оскорбляют. Однако, как оказалось, артисты совсем не то имели ввиду.

По словам Олега Псюка, он писал о доме, а не о девушке. И именно дом она не отдала бы россиянам.

Видео дня

"Воля - это девушка, любящая свой дом, свою родину (трек этот же о ней, а не о девушке) и этот дом она бы не отдала "русским". Но при написании, кто пишет музыку, тот меня поймет, иногда мы сокращаем какие-то слова, какие-то убираем, чтобы оно влезло по звучанию. Уже понимаю, что я неудачно сократил, и вы увидели другую суть, оскорбительную! Оскорбительную кому-то для воли, кому-то для "девушки". За что мне досадно, и я извиняюсь, как бы это сложно ни было", - написал Олег на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее и Skofka ответил на гневные комментарии на своей странице в Instagram. Он порекомендовал взглянуть на эти строки не так прямолинейно. И добавил, что у него есть жена, которую он любит, ценит и уважает. Поэтому не посмел бы так грубо высказаться об украинских женщинах.

Вас также могут заинтересовать новости: