Skofka уже ответил на гневные комментарии.

Недавно украинские музыканты Kalush и Skofka выпустили совместный трек под названием "Батьківщина". В тексте есть такие слова: "Воля - це дівчина, шо любить дім, тільки руским би не дала".

Поклонников творчества артистов смутили эти строки - они уверены, что Kalush и Skofka оскорбили украинских женщин.

Что об этом пишут пользователи сети

"Олег Псюк испортил хорошую песню своим текстом о девке, которая бы русским не дала"

"Какой-то текст д***льный. "Воля - девушка любящая дом, только русским бы не дала" - что это за х*йня?"

"Какой зашквар"

На гневные комментарии ответил сам Skofka на своей странице в Instagram. В комментариях под постом он порекомендовал взглянуть на эти строки не так прямолинейно. И добавил, что у него есть жена, которую он любит, ценит и уважает. Поэтому не посмел бы так грубо высказаться об украинских женщинах.

Напомним, в новой песне Златы Огневич заметили плагиат на Билли Айлиш.

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