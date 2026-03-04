Известная украинская актриса наконец ответила на вопрос о романе с Цымбалюком

Украинская актриса театра и кино Елена Светлицкая ответила на вопрос о возможном романе с главным холостяком Украины, актером Тарасом Цымбалюком.
Соответствующий вопрос артистке задала блогерша Ангелина Пичик.
"Вы знаете, когда я была замужем, я всю свою личную жизнь показывала всегда. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Потому - не комментирую эти слухи", - заявила Светлицкая.
А говоря о том, каким должен быть мужчина, чтобы быть рядом с ней, актриса сказала:
"Он должен быть любимым, в первую очередь. Главное, чтобы я его любила".
Также Светлицкая поделилась мотивационным наставлением, которое недавно услышала:
"Священник в церкви сказал одну простую, но важную фразу: "Делай то, что должен. Каждое утро просыпайся, застилай постель, умывайся, завтракай, займись спортом и делай маленькие шаги к своей мечте".
