Известная украинская актриса наконец ответила на вопрос о романе с Цымбалюком

Эту пару часто видят вместе.

Украинская актриса театра и кино Елена Светлицкая ответила на вопрос о возможном романе с главным холостяком Украины, актером Тарасом Цымбалюком.

Соответствующий вопрос артистке задала блогерша Ангелина Пичик.

"Вы знаете, когда я была замужем, я всю свою личную жизнь показывала всегда. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Потому - не комментирую эти слухи", - заявила Светлицкая.

Видео дня

А говоря о том, каким должен быть мужчина, чтобы быть рядом с ней, актриса сказала:

"Он должен быть любимым, в первую очередь. Главное, чтобы я его любила".

Также Светлицкая поделилась мотивационным наставлением, которое недавно услышала:

"Священник в церкви сказал одну простую, но важную фразу: "Делай то, что должен. Каждое утро просыпайся, застилай постель, умывайся, завтракай, займись спортом и делай маленькие шаги к своей мечте".

Напомним, на днях блогерша Кристина Горняк раскрыла главный секрет Тараса Цымбалюка. По ее словам, актер сошелся со своей бывшей девушкой, но не со Светланой Готочкиной.

Вас также могут заинтересовать новости: