Победительница 'Холостяка-14' призналась, общается ли она с Цымбалюком после расставания

Надин также ответила, виделись ли они в последнее время.

Победительница 14-го сезона романтического проекта "Холостяк" Надин Головчук рассказала, общается ли она с Тарасом Цымбалюком после шоу.

Не секрет, что пара не продолжила свои отношения после финала. Позже актер дал скандальное интервью, в котором признался, что ему платили за участие в шоу и он шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, а не из-за любви. После этих откровений, по словам Надин, Тарас прислал ей голосовые сообщения, но она их не слушала.

"До пост-шоу я думала, что мы останемся в хороших отношениях, потому что я не из тех людей, которые любят все "рубить", оставлять плохой след. Поэтому я ничего такого не говорила. А после Нового года получала голосовые сообщения, но я увидела, какое отношение ко мне было до пост-шоу, на пост-шоу, а после – извини, котик, у меня тоже есть свой характер. Поэтому я даже не слушала, я прочитала, чтобы человек видел, и все. Я даже не хочу снова впускать это в свое пространство", - заявила победительница в проекте "Кейс".

Модель добавила, что они не виделись с Тарасом после пост-шоу, однако не исключает, что это все равно может произойти.

"Мы не виделись, но мир не такой большой", – отметила Головчук.

Напомним, ранее финалистка "Холостяка" рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу.

