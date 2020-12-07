Хелена обнажилась ради снимка / instagram.com/helenachristensen
Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в Instagram пикантные фотографии.
На снимках 51-летняя звезда позирует, лежа на диване. При этом она была полностью обнаженной. Ярким акцентом стали украшения, которые Хелена надела - кольцо и браслет. Волосы женщина распустила и уложила челку.
Хелена обнажилась ради снимка / instagram.com/helenachristensen
Хелена обнажилась ради снимка / instagram.com/helenachristensen
Кто такая Хелена Кристинсен:
- Хелена родилась 25 декабря 1968 года
- Первые шаги в модельном бизнесе сделала, когда ей было 9 лет
- Является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов
- Появлялась на обложках таких известных журналов, как Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar и Allure
- В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game
- В 1990-х встречалась с Леонардо Ди Каприо, который моложе Хелены на 6 лет
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