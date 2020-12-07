Хелена Кристенсен опубликовала пикантные кадры.

Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в Instagram пикантные фотографии.

На снимках 51-летняя звезда позирует, лежа на диване. При этом она была полностью обнаженной. Ярким акцентом стали украшения, которые Хелена надела - кольцо и браслет. Волосы женщина распустила и уложила челку.

Кто такая Хелена Кристинсен:

Хелена родилась 25 декабря 1968 года

Первые шаги в модельном бизнесе сделала, когда ей было 9 лет

Является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов

Появлялась на обложках таких известных журналов, как Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar и Allure

В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game

В 1990-х встречалась с Леонардо Ди Каприо, который моложе Хелены на 6 лет

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Автор: Диана Могилевич