Дебби Нельсон ушла из жизни из-за болезни.

Умерла мама знаменитого американского рэпера Эминема - Дебби Нельсон. На момент смерти женщине было 69 лет, сообщает издание TMZ.

Как утверждают инсайдеры, сердце Дебби остановилось из-за сложной болезни, с которой она боролась недолгое время. Речь идет о раке легких. Женщины не стало в ночь на 2 декабря в Сент-Джозефе, штат Миссури, США. Врачи диагностировали онкологию у мамы Эминема в сентябре этого года. Тогда их прогнозы были неутешительными, и они отмечали, что женщине осталось жить недолго.

Нельсон родилась в 1955 году, как она отмечала, "в большой неблагополучной семье". У нее было четверо братьев и сестер, а ее родители развелись, когда девочке было всего 10 лет. Уже в 16 лет Дебби заключила брак с Маршаллом Брюсом Метерзом - отцом рэпера. Будущий артист появился на свет через два года после бракосочетания родителей.

Отношения Эминема и его мамы были далеко не самыми лучшими. В начале своей карьеры знаменитость заявлял, что у его мамы есть наркотическая зависимость, а также обвинял ее в жестоком обращении с ним. Эти темы он неоднократно воспевал в своих треках, в частности, в "Cleanin Out My Closet".

В 1999 году Нельсон подала в суд на сына и обвинила его в клевете. В конце концов, женщина добилась своего - она выиграла в деле против сына. Она получила моральную компенсацию, правда, только 25 тысяч долларов, а требовала 10 миллионов долларов.

В 2007 году Дебби выпустила мемуары "Мой сын Маршалл, мой сын Эминем", что лишь обострило их напряженные отношения. Однако уже через шесть лет родные люди попытались примириться. В частности, в 2014 году рэпер выпустил песню "Headlights", в которой спел попросил прощения у мамы за все свои высказывания.

Со временем отношения Дебби и Эминема улучшились, и женщина даже поздравила сына с тем, что он попал в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году. К слову, звезда сцены пока не комментировал смерть родного человека.

Напомним, ранее Эминем довел до слез новым клипом на песню "Temporary", который посвятил дочери. В видео рэпер показал трогательные кадры с дочерью: от ее детства до взросления.

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