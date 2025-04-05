Американский рэпер Маршалл Метерз, который известен по сценическому имени Эминем, стал дедушкой. Его единственная дочь Хейли Джейд Скотт родила первенца.
Радостной вестью поделилась сама новоиспеченная 29-летняя мамочка в своем Instagram. Она опубликовала фото новорожденного сына. Также Хейли рассекретила имя малыша и дату его рождения.
На снимке заметно, что мальчик лежит возле таблички, на которой написано Эллиот Маршалл Макклинток. То есть, одно из имен ребенку Скотт дала в честь своего звездного отца. Также написано, что он родился еще 14 марта.
"Счастливая дата родов! Уже три недели маленькому Э (сокращенно от Эллиот, - ред.)", - подписала фото дочь Эминема.
К слову, о предстоящем пополнении Хейли рассказала в сети в октябре прошлого года. Тогда она опубликовала фотографии с мужем и УЗИ-снимок в руках.
А своему звездному отцу Хейли сообщила о беременности, подарив футболку с надписью "Дедушка" и зафиксировала этот трогательный момент на камеру.
Напомним, ранее стало известно, что американская актриса и звезда фильмов "Веном" и "Горбатая гора" Мишель Уильямс в четвертый раз стала мамой.