Стало известно, как назвали ребенка.

Американский рэпер Маршалл Метерз, который известен по сценическому имени Эминем, стал дедушкой. Его единственная дочь Хейли Джейд Скотт родила первенца.

Радостной вестью поделилась сама новоиспеченная 29-летняя мамочка в своем Instagram. Она опубликовала фото новорожденного сына. Также Хейли рассекретила имя малыша и дату его рождения.

На снимке заметно, что мальчик лежит возле таблички, на которой написано Эллиот Маршалл Макклинток. То есть, одно из имен ребенку Скотт дала в честь своего звездного отца. Также написано, что он родился еще 14 марта.

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"Счастливая дата родов! Уже три недели маленькому Э (сокращенно от Эллиот, - ред.)", - подписала фото дочь Эминема.

К слову, о предстоящем пополнении Хейли рассказала в сети в октябре прошлого года. Тогда она опубликовала фотографии с мужем и УЗИ-снимок в руках.

А своему звездному отцу Хейли сообщила о беременности, подарив футболку с надписью "Дедушка" и зафиксировала этот трогательный момент на камеру.

Напомним, ранее стало известно, что американская актриса и звезда фильмов "Веном" и "Горбатая гора" Мишель Уильямс в четвертый раз стала мамой.

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