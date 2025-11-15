Продюсера удивила платежка за свет.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая неожиданно посетовала на высокий счет за электроэнергию. Свое мнение по этому поводу она написала в соцсетях.

"Пришла платежка за свет. Даже с учетом "экономии" на отключениях… очевидно, мы оплачиваем еще солнечный, лунный свет, а также свет от звезд и в конце тоннеля… конца которого все нет", - отметила она в Facebook.

Многие пользователи ее поддержали в комментариях:

"Повышение цен на электричество, газ - это результат монополии энергетических олигархов. Они же на этом имеют "космические" достижения", "А счет за отопление в киевской квартире? Отопления до сих пор нет! А счет есть", "А энерго-бизнесмен с деньгами уже за бугром шикует", "Такая же хр**ь и за газ. Такое впечатление, что я от того "вечного огня" ни днем, ни ночью не отхожу", "К сожалению, при этом 95% населения едва выживает".

Напомним, ранее Елена Мозговая напугала признанием о тяжелой болезни. Говоря о ежедневной борьбе с болезнью Лайма, она написала:

"Эта болезнь только залечивается. Ты всегда ее чувствуешь. Иногда больше, иногда меньше. Каждый день - это борьба, а когда наслаивается еще и какой-то вирус, то вообще трудно. Недавно у меня так было".

