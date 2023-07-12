Кравец не стала скрывать, что недовольна своими изменениями.

Украинская юмористка и телеведущая Елена Кравец честно рассказала об изменениях во время полномасштабной войны РФ против Украины. Она заметила, что стала другой.

"Дело в том, что весной прошлого года, после того, как время уже перестало измеряться одним днем февраля и мы начали жить уже совсем другой жизнью, - я заметила, что как-то стремительно меняюсь: на уровне тела, осанки, лица и глаз.. Взрослею, так сказать, но я уверена, вы понимаете, о чем я", - написала Кравец в Instagram.

Она также призналась, что когда осознала все изменения, ей было трудно это воспринять. По словам Кравец, она не знала, что с собой делать.

Видео дня

"Я перестала узнавать себя - как внутренне, так и в зеркале. Знаю, что многие из вас чувствовали то же самое, все мы тогда были на одно лицо, не обращали на это внимания и понимали причину этих изменений. Шло время, каждый день войны оставлял свои отпечатки - шрамы на нашей земле, памяти, сознании, а еще-на моей коже, лице и осанке. Это раздражало и добавляло стресса. Я была в отчаянии", - рассказала юмористка.

В комментариях фаны отметили, что они тоже видят в себе немало изменений. И многих это тревожит. Пользователи пишут:

"Все написано как будто обо мне... Надеюсь на "разморозку"

"Ой, как похоже на меня - ощущение такое же - "поплыла"! А соглашаться с этим не хочу!"

"Как раз вовремя написали об ощущениях. Надо подпитать себя, чтобы поддерживать родных".

Напомним, недавно Кравец умилила редкими фото своих двойняшек в вышиванках.

Вас также могут заинтересовать новости: