Дети ведущей заметно подросли.

Известная юмористка Елена Кравец из студии "Квартал 95" показала своих двойняшек. Дочке и сыну ведущей уже скоро исполнится по семь лет.

Кравец рассказала в Stories, что она искала детский лагерь для своих двойняшек. Как оказалось, найти его было непросто. Свой рассказ о лагере ведущая "иллюстрировала" фотографиями детей.

На них двойняшки позировали в вышитой одежде. 6-летний сын Кравец был в белой рубашке с голубой вышивкой. А его сестра позировала в веночке из цветов и красивом платье с вышитыми цветами.

Видео дня

Кравец редко делится фотографиями детей. Ранее она часто показывала двойняшек, однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины ведущая стала транслировать в Instagram совершенно другой контент. Она, как большинство звезд, отошла от демонстрации личной жизни и делает акцент на помощи Украине и поддержке наших граждан.

Семья Елены Кравец - что известно

В 2002 году юмористка вышла замуж за актера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. В браке у них появились трое детей. В 2003 году Кравец родила дочь, ее назвали Марией. В 2016 году юмористка родила двойняшек - мальчика Ивана и девочку Екатерину.

Напомним, недавно юная дочь Елены Кравец очаровала фото из Киева. 20-летняя Мария поражает фанов стильными "аутфитами".

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