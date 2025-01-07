Бывшие мирно договорились о разделе имущества без длительных судебных разбирательств.

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек, чьи отношения считали эталоном в Голливуде, разводятся. Их брак длился два года, но в августе прошлого года исполнительница подала на развод с мужем.

Инициатором развода была именно артистка. Джей Ло подала заявление в Высший суд округа Лос-Анджелес без юриста, попросив не оказывать ни одной из сторон супружеской поддержки, сообщает издание People. Спустя почти 20 недель после оформления судебных документов пара решила развестись. Кроме того, звезда попросила вернуть ее прежнее имя - Дженнифер Линн Лопес.

Правда, документы об официальном разводе экс-супруги получат только 20 февраля. Уже известно, как пара разделила совместные деньги и имущество. Каждый из партнеров останется с тем, что они приобрели во время брака. Общее состояние знаменитостей составляет 550 миллионов долларов, из которых 400 миллионов принадлежат Лопес.

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Также Дженнифер и Бен пришли к согласию относительно своего имения в Лос-Анджелесе за 61 миллион долларов, в котором они жили вместе. Однако точно неизвестно, как они разделят.

Инсайдеры указывают, что артистка долгое время боролась за отношения с мужем и не хотела разрывать брак. У пары были чувства даже на момент разрыва, но им не удалось спасти отношения. В то же время Джей Ло почувствовала облегчение, когда их история завершилась.

"Она хотела разобраться в ситуации. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто так сдается", - отмечает источник.

К слову, впервые звезды закрутили роман в 2004 году, но также разошлись так и не заключив брак. В июле 2022 года стало известно, что пара тайно поженилась в Лас-Вегасе. На вторую годовщину брака Дженнифер подала на развод с актером. Причиной тогда они назвали "непримиримые разногласия" и больше не стали вдаваться в подробности.

Напомним, ранее инсайдеры рассказали, что Лопес и Аффлек общаются после развода. Стало известно, в каких отношениях находятся экс-супруги.

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