Сейчас Бардаш находится в Москве.

После того как продюсер Юрий Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией, а себя назвал русским, ему начали поступать угрозы от "Грузинского легиона".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что изначально всерьез не воспринял угрозы, но потом понял, что нужно бежать.

"На следующий день после эфира мне позвонил человек которого я не знал. Сообщил, что в Грузии оставаться не безопасно, нужно уходить. Я не принял всерьез данное предостережение, в конце концов Грузия демократическая страна. На следующий день мне снова позвонил тот же человек с тем же посылом. Я снова сказал спасибо, все в порядке, но вечером раздался еще один звонок уже из Украины, в ходе которого мне сказали, что за мной послали "Грузинский легион" и что ребята уже выехали. Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после, в брод перешёл границу Грузии и Абхазии, опыт незабываемый", - написал Бардаш.

Он добавил, что границу Абхазии и России прошел за пять минут. Также он поблагодарил абхазов за чуткость и сострадание.

"Сейчас я в Москве, здесь спокойно, безопасно и красиво. Благодарю всех, кто написал мне слова поддержки. Я узнал, что нас много. Поверьте, каждое ваше доброе слово для меня как щит от нападок безумцев. У меня большие планы, касательно музыки и общественной жизни и я уже приступил к их реализации", - добавил Бардаш.

Напомним, недавно Бардаш высказался о том, что фраза "Україна - понад усе" якобы имеет фашистские отголоски, за что шоумена остро осудили. По мнению продюсера, данная фраза - аналог высказывания "Deutschland über alles" (Германия – превыше всего), которую активно использовали немецкие лидеры во времена Второй мировой.

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