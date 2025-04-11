Соответствующий документ подписал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против 18 российских пропагандистских медиа и организаций. Также в этот список попал 71 человек, среди которых скандальный продюсер-путинист Юрий Бардаш.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента. Он вступает в силу с сегодняшнего дня, то есть с 11 апреля.

В документе говорится, что Бардаша нужно лишить государственных наград Украины и других форм награждения. Также заблокировать его активы.

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Кстати, под санкции также попали интернет-медиа "EurAsia Daily", "Readovka", "Правда.Ру", "Херсонка.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия". Персональные ограничения также имеет пропагандистки Александра Сладкова и Арина Шарапова, а еще украинский политтехнолог-путинист Вадим Карасев.

К слову, 22 мая прошлого года СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу. Как сообщил пресс-центр СБУ, в начале полномасштабной войны он сбежал в страну-агрессора, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов. Также мужчина на своей странице в Instagram похвастался новым позорным паспортом РФ.

Напомним, ранее путинист Юрий Бардаш эмоционально прокомментировал подозрение от СБУ.

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