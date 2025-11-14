Реперка рассказала о своем состоянии после родов.

Известная американская рэп-исполнительница Cardi B (настоящее имя - Белкалис Марленис Альманза) стала мамой в четвертый раз. Уже известен пол малыша.

В своем блоге в Instagram 33-летняя артистка косвенно, но все же сообщила о пополнении в семье. У нее родился сын. Звезда опубликовала видео без "беременного животика" и рассказала о новом этапе жизни.

"Моя жизнь всегда состояла из разных разделов и разных сезонов. Мой последний раздел был началом нового сезона. Начинать все сначала никогда нелегко, но это того стоит! Я подарила миру новую музыку и новый альбом! Новое дитя в моем мире - еще одна причина быть лучшей версией себя, еще одна причина любить себя превыше всего и всех, чтобы я могла продолжать дарить своим детям любовь и жизнь, которых они заслуживают", - поделилась она.

Cardi B отметила, что, несмотря на хейт и критику, пытается воспринимать себя разной. Сейчас рэперша приводит себя в форму после родов и готовится к предстоящему туру:

"Следующий раздел - это я против себя! Это я против всех препятствий, я против всего, что стоит на моем пути. Я начала готовиться к туру, приводя свое тело и разум в форму. Ничто не помешает мне подарить вам выступление, которое вы запомните на всю жизнь! Я научилась, я исцелилась и я люблю женщину, которой стала! Вот что для меня означает эта новая эра, и я вступаю в нее лучше, чем когда-либо".

К слову, недавно известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась своими планами о беременности.

