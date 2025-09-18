Звезда откровенно рассказала, как чувствует себя во время беременности.

Известная американская рэперша, обладательница семи статуэток премии Billboard Music Awards и девяти статуэток церемонии BET Hip Hop Awards Cardi B ждет четвертого ребенка.

О своей беременности 32-летняя артистка объявила в интервью Хейл Кинг в программе CBS Mornings. Рэперша призналась, что отцом малыша станет ее возлюбленный - футболист Стефан Диггз. Пара уже год находится в отношениях.

"У меня родится ребенок от моего парня Стефона Диггза. Я так счастлива. Я чувствую себя очень сильной, очень могущественной от того, что делаю всю эту работу. Мы с моим избранником очень поддерживаем друг друга", - отметила Cardi B.

На каком именно месяце беременности звезда - она не уточнила, но отметила, что родит ребенка до старта своего тура.

К слову, у исполнительницы уже есть трое детей от экс-супруга-рэпера Offset - 7-летняя Калче, 4-летний Вейв и годовалая Блоссом. Cardi B прожила в браке с бывшим 7 лет, а в 2014 году пара развелась. Причиной завершения отношений стали постоянные ссоры. Кстати, для ее нынешнего избранника это будет второй ребенок, ведь у него есть 8-летняя дочь Нова от предыдущих отношений.

