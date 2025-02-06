Антин Мухарский написал скандальный пост.

Украинский актер, писатель, ведущий и экс-супруг путининстки Снежаны Егоровой - Антин Мухарский - высказался о недавних обвинениях актрис в сексуальных домогательствах от преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Мужчина опубликовал скандальный пост в своем Facebook на эту тему. По словам Антина, актеры часто играют любовь как в учебном заведении, так и на сцене. Поэтому он назвал артистов "проститутками в хорошем смысле этого слова", от которых не стоит ничего требовать.

"Насколько я помню из своего очень далекого актерского прошлого, в театральном институте мы "играли" на сцене любовь: обнимались, целовались и даже имитировали половой акт. То же самое делали в театре, иногда даже очень откровенно с пожилыми актрисами (я не шучу). То же самое проделывали пожилые артисты с молодыми актрисами... И даже, о, ужас, мужчины с мужчинами! Театр - это игра, притворство, манипуляция с сознанием и эмоциями зрителя. В хорошем смысле этого слова: артисты - это проститутки. Но никому не приходит в голову требовать от проституток высоконравственных добродетелей?" - написал Мухарский и добавил фото из соцсетей "Молодого театра", где стоят спинами полуобнаженные люди.

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Антин отметил, что обвинять мужчин в сексуальных домогательствах в наше время уже непопулярно. Также он удивил заявлением, что подобные непристойные действия по отношению к другим людям - это "святое". Об этом мужчина написал так:

"Травля мужчин за якобы сексуальные домогательства (Харви Ванштейн, Кевин Спейси и другие) была популярным трендом 10-15 лет назад. А сейчас фу - пропахший нафталином феминный популизм. Сексуальные домогательства - это святое. Они - не только основа искусства, литературы, драматургии, они - основа человеческого бытия. Все мы - дети чьих-то сексуальных домогательств. Не было бы сексуальных домогательств, не было бы кому п**деть о сексуальных домогательствах. Не трогайте святое!".

Что известно об обвинениях в сексуальных домогательствах в университете Карпенко-Карого

Недавно студенты и выпускники Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого публично рассказали о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей Андрея Белоуса и Юрия Высоцкого. Их обвиняют в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и харассменте. Об этом уже заявили актрисы Екатерина Тышкевич, Анна Борисюк, Анастасия Цымбалару, Вероника Мишаева-Яковлева и Елизавета Зайцева.

Напомним, ранее звезда сериала "Реванш" Дарья Трегубова рассказала о домогательствах режиссера.

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