Даша Трегубова отметила, что инцидент произошел, когда ей было 17 лет.

Украинская ведущая и актриса, известная по роли антагонистки Карины в сериале "Реванш", Даша Трегубова вслед за другими звездами, в частности, Машей Ефросининой, Анной Борисюк, рассказала о своем неприятном опыте сексуальных домогательств. Знаменитость призналась, что к ней приставал и делал неприличные предложения режиссер.

В комментарии для программы "Тур звездами" звезда поделилась, что произошло это, когда она была студенткой первого курса. Тогда к 17-летней Трегубовой проявил сексуальный интерес режиссер монтажа программы, куда она пришла работать ведущей. Мужчина предлагал девушке смотреть порно и намекал на интим, но даже в юном возрасте Даша смогла резко отказать и остановила его.

"Я была студенткой, первокурсницей. Мне было 17 лет. Это моя первая работа - меня берут ведущей. На очень маленький канал, но это прямой эфир. И вот я в тот день прямого эфира приезжаю и вдруг режиссер монтажа, который сидит, предлагает мне посмотреть порно и потом что-то интересное поделать. Я тогда была еще очень маленькая, я не была так развита как бывают девушки. Мне было неприятно, но он никак не стал действовать. Он даже меня не прикасался. Я просто на него посмотрела и сказала: "Нет", - вспомнила артистка.

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Ведущая отметила, что тогда она об этом никому не рассказывала. Ей было стыдно и она думала, что другие могут не понять. Поэтому сейчас знаменитость поддерживает всех женщин, которые не молчат о сексуальных преступлениях коллег или преподавателей.

"Я понимаю девушек, которые не могли об этом сказать. Я верю абсолютно всем, кто сейчас пишет. Я очень горжусь тем, что они об этом говорят", - сказала Трегубова.

В дополнение, актриса рассказала об еще одном инциденте, который произошел уже в более взрослом возрасте. Он, по ее словам, не оставил такой сильный отпечаток в ее жизни, поскольку она не растерялась и сразу отказала мужчине.

"Мы ездили в какую-то экспедицию что-то снимать, и один из телевизионных режиссеров, его сейчас уже нет в нашей сфере, предложил пойти к нему в номер. На что я просто рассмеялась, потому что на тот момент я была уже взрослая, смелая, яркая, сильная женщина, которой такое предлагать просто так не надо", - добавила Даша.

Напомним, ранее другая известная украинская актриса стала жертвой домогательств в театре. Елена Хохлаткина, которая снималась в "Конотопской ведьме", получала непристойные предложения от коллег трижды.

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