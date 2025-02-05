Вероника Мишаева-Яковлева рассказала, что Юрий Высоцкий касался ее тела без разрешения.

Украинская актриса, известная по сериалам "Вскрытие покажет", "Плут", "След", "Участковый с ДВРЗ", "Отступники", Вероника Мишаева-Яковлева, которая училась в Киевском университете Карпенко-Карого, рассказала о домогательствах преподавателя. Артистка поделилась историей, как Юрий Высоцкий приставал к ней в 17-летнем возрасте.

Досадный инцидент произошел с Вероникой в 2016 году, когда она училась на втором курсе университета. Тогда они с одногруппниками отправились в тур со спектаклями в прифронтовые города Донецкой и Луганской областей. Вместе с ними на гастроли поехал преподаватель Высоцкий. Случилось так, что еще на то время студентка была вынуждена сесть в автобусе рядом с мужчиной, который прямо в транспорте начал касаться ее тела.

"В какой-то момент чувствую руку (Высоцкого - УНИАН) на колене, которая поднимается все выше. Я поняла, что он, наверное, хочет прикоснуться к моей гениталии. Это происходило очень медленно и незаметно. У меня хватило (сил - УНИАН) сбросить эту руку. Это был полный шок", - вспомнила Мишаева-Яковлева в интервью для Алины Доротюк.

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Приехав на место выступления, преподаватель, по словам актрисы, сделал вид, будто ничего не произошло и просто вышел из автобуса. Однако сама Вероника была шокирована. Она ужасно чувствовала себя и у нее даже возникли мысли о самоубийстве:

Действительно думала, что единственный выход - пойти и повеситься. У меня тогда сломался мир. Мне было 17 лет. Воспринимала его, как своего мастера, будто это что-то святое. Это сломило меня. Никому не могла рассказать об этом.

Позже после этого инцидента в автобусе произошел еще один. Высоцкий зажал девушку в узком коридоре и начал расспрашивать ее об их отношениях.

"Спросил: "А какие у нас с тобой отношения?" Я говорю ему, что смотрю на него, как на отца или дедушку. Он спросил меня, уверена ли я, и сказал подумать", - рассказала артистка.

Возвращаясь в Киев, звезда сериалов на остановке в Харькове хотела встретиться с родителями. Выйдя к ним из поезда, она не смогла пообщаться с родными, поскольку их разговор прервал преподаватель. Вероника предполагает, что тогда он испугался, что студентка может все рассказать об инциденте. К слову, сам Высоцкий отвергает все обвинения и называет их "спланированной кампанией" против него.

Напомним, ранее звезда сериала "Реванш" рассказала, как ее домогался режиссер. Даша Трегубова отметила, что инцидент произошел, когда ей было 17 лет.

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