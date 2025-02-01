Мужчина считает, что это заказная кампания против него и университета.

Заслуженный деятель искусств Украины и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Юрий Высоцкий, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах студентки, а также украинские актрисы, впервые отреагировал на скандальные заявления.

74-летний мужчина отрицает информацию о своем неэтичном поведении. По словам Юрия, он никогда не получал жалоб относительно своего преподавания и не позволял себе контакт со студентками. Преподаватель считает, что обвинения в сексуальных домогательствах - это попытка очернить его репутацию.

"Это сознательное очернение университета... Воспитание заключается в том, что человека учат, как надо сделать. Учебный процесс построен на замечаниях и внимании на том, что получилось хорошо. Давления нет, есть сотрудничество и взаимное желание, чтобы что-то получилось. Для меня обвинения - абсолютная неожиданность. Я захожу в аудиторию и вижу поле улыбающихся лиц. Это общая атмосфера, в которой я работаю", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

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Высоцкий добавил, что этот скандал считает заказным. Об этом он сказал так:

"Это все заказная кампания, очень досадная и болезненная для университета. Возможно, кто-то работает на то, чтобы среди творческой молодежи и интеллигенции были настроения уныния".

Кстати, администрация учебного заведения уже получила от студентов девять обращений относительно некорректных действий Юрия Высоцкого.

Что известно об обвинениях Юрия Высоцкого

Одна из бывших студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого опубликовала видео, на котором рассказала о сексуальных домогательствах и психологическом насилии преподавателя Юрия Высоцкого. Позже ее поддержали актрисы Анна Борисюк и Екатерина Тышкевич, но решили не раскрывать подробностей собственных историй.

Напомним, ранее известная украинская актриса Елена Хохлаткина стала жертвой домогательств в театре.

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