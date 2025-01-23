Он пока не комментировал эту ситуацию.

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и директора - художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах и харассменте.

Недавно одна из студенток опубликовала видео в сети, в котором рассказывает о сообщениях от Андрея. По ее словам, сначала у них было общение как преподавателя и студентки и это не вызвало никаких подозрений.

"Я познакомилась с Андреем Федоровичем Белоусом осенью 2020 года. Но он начал мне писать летом, после моего поступления. После формирования групп создались групповые чаты, где он и взял мой номер. В тот же день он написал мне в личные сообщения, спрашивая стандартные анкетные вопросы: "Кто ты?", "Сколько тебе лет?", "Кто твои родители и почему решила поступить именно ко мне?" - рассказала девушка на видео.

Однако позже, по ее словам, диалоги с Билоусом стали более личными. Андрей начал задавать вопросы об отношениях и предпочтениях студентки.

"Он интересовался, чем занимаются мои родители, какие у меня отношения с ними... Потом он спрашивал, есть ли у меня парень или девушка? И вообще меня интересуют парни или девушки? Со временем его сообщения стали все более неуместными... Например, когда я писала ему о расписании занятий или других организационных моментах, он отвечал: "Почему ты хочешь говорить со мной только о работе, а не хочешь меня возбуждать?" или "Твои сообщения меня возбуждают". Однажды он даже присылал мне фотографии интимных мест других студенток и просил прислать такие же, мотивируя это тем, что это уже все сделали".

Также, по словам студентки, Билоус просил ее поделиться своими сексуальными фантазиями, интимными фото, присылал свои откровенные фотографии и настойчиво просил зайти к нему в кабинет на чай, якобы для того, чтобы поговорить.

Кстати, ранее актер и выпускник университета Валерий Филипенко уже рассказывал о поведении Билоуса со студентами. Он призвал делиться собственными историями, а не замалчивать домогательства.

Также экс-балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова отмечала, что подобное пережило много молодых девушек в театре и не стоит оставлять это дело без наказания.

Реакция университета им. Карпенко-Карого

Университет им. Карпенко-Карого, в котором работает Андрей, отреагировал на слова студентки.

"В последнее время в сети неизвестными лицами распространяется информация о якобы неэтичном и противоправном поведении одного из преподавателей нашего Университета. Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого всегда стоит на принципах законности и уважения, доверяя только официальным источникам информации и доказанным фактам. На сегодня, никаких официальных заявлений в адрес администрации Университета не поступало. В случае выявления подобных фактов просим обращаться в соответствующие правоохранительные органы", - говорится в посте.

Кстати, Молодой театр и сам Андрей Белоус пока официально не комментировали эту ситуацию.

Напомним, ранее Татьяна Малкова рассказала о домогательствах известного актера.

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