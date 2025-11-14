Кустурица назвал актрису пропагандисткой.

Сербский кинорежиссер боснийского происхождения Эмир Кустурица, известный своей любовью к Российской Федерации, взялся критиковать актрису Анджелину Джоли.

Российские пропагандисты попросили его прокомментировать визит голливудской звезды в Херсон, который постоянно страдает от обстрелов и дроновых атак оккупационной армии. Кустурица вспомнил о военной мелодраме 2011 года "В краю крови и меда":

"Все связано. Она сняла фильм о войне в Боснии. Анджелина Джоли как специалист - пропагандист. Ей дали 10-15 миллионов, чтобы она сняла глупый фильм о войне в Боснии, который является плохой западной пропагандой. Советские фильмы были очень хорошей пропагандой".

Напомним, Кустурица имеет пророссийскую позицию - не только через культурное и художественное сотрудничество со страной-агрессором, но и через политические заявления и символические действия. Он поддерживает нападение на Украину, а также планирует получить российское гражданство.

Как сообщал УНИАН, на днях визит Анджелины Джоли в Украину также раскритиковал основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, известный любовью к Москве.

