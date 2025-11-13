Музыкант заявляет, что актриса не разбирается в отношениях между странами.

Британский музыкант и композитор Роджер Уотерс, наиболее известный лидерством в рок-группе "Pink Floyd", снова повторяет нарративы российской пропаганды.

В комментарии российским пропагандистским медиа Уотерс взялся критиковать знаменитостей, которые поддерживают Украину в незаконной российской войне. Он уверен, что они, в отличие от него, не разбираются в истории конфликтов между странами:

"Вам надо почитать историю Украины и понять, о чем вы говорите. И вам надо разобраться, что произошло между 1989 и 2014 годами... Я уверен, что Анджелина Джоли абсолютная невежда во всей этой истории".

Музыкант назвал войну против Украины "специальной военной операцией", а также упомянул, что НАТО "обещало не расширяться на восток". Абсолютными невеждами он также назвал американского актера и кинорежиссера Шона Пена, ирландского певца и вокалиста группы U2 Боно и вокалиста Pink Floyd Дэвида Гилмора.

Как сообщал УНИАН, это не первые высказывания Уотерса в поддержку Российской Федерации. Ранее из-за этого Дэвид Гилмор отверг возможность воссоединения со своим коллегой.

