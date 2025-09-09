Реперша поздравила его с праздником.

Известная украинская рэперша Alyona alyona впервые за долгое время показала своего отца и публично обратилась к нему.

Сегодня, 9 сентября, родной человек артистки празднует свой день рождения. По случаю праздника Alyona alyona поздравила папу Олега в своем Instagram с 59-летием.

"Папе 59. Сегодня хочу поздравить с днем рождения человека, который есть, был и будет примером для меня во всем. Я счастлива быть дочерью лучшего отца", - написала артистка.

Рэперша также добавила совместное фото с именинником и пожелала ему крепкого здоровья.

"Будь здоровым и продолжай окрылять нас своей энергией. Кстати, это наше первое профессиональное фото. Рада, что запечатлелось такое прекрасное воспоминание", - отметила Alyona alyona.

