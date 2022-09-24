У себя в Instagram-блоге похвасталась результатами дерзкой фотосессии.

Юная Мария Кравец показала у себя в Instagram-блоге результаты дерзкой фотосессии. Девушка на кадрах то в одежде, то сняла майку и прикрыла грудь руками. Пост она подписала кратко: "Часть первая". Это говорит о том, что фолловеры еще увидят продолжение этой смелой фотосессии.

На кадрах дочь Елены Кравец из студии "Квартал 95" позирует в высоких джинсах, топе и большой куртке. Местами появляется в красной рубашке. Есть снимки, где девочка сняла топ и прикрыла бюст руками.

Известно, что фотографом была коллега Елены Кравец по "Женскому Кварталу", певица Марта Адамчук.

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Конечно, мимо поста не прошла и сама звездная родительница. Она оставила комментарий: "Теперь я понимаю, что не ехать с тобой на эту съемку, — было правильным решением. Да, моя крошка?".

Поклонники отметили, что Маша выглядит очень красиво и женственно, а фотографии - современные и дерзкие.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец устроила смелую фотосессию в коротком топе на улицах Киева.

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