Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте Марии.

19-летняя дочь известной украинской юмористки Елены Кравец Мария показала смелые снимки, сделанные в кожаной куртке. Юная девушка собрала множество лайков и восторженных комментариев.

В геолокации указано, что фотосет был проведен в Киеве. Публикацию прокомментировала и звездная мама Маши.

Так, девушка позировала в джинсах, кроссовках и кожаной курточке. Она решила сделать на лице легкий естественный макияж и дополнила look серьгами в виде крестов и цепочками. Волосы Мария распустила и слегка подкрутила.

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"Машулик, дашь куртку поносить? А джинсы?)))", - написала в комментариях Елена Кравец.

"Красивая Маша в красивой куртке!", "За куртку - отдельный лайк!", "Какая ты волшебная", - написали фолловеры.

Напомним, дочь Елены Кравец "засветилась" в маминых сапогах.

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