"Как после секса!": участница "ВИА Гры" показала голое фото

Сегодня для меня дважды особенный день! День моего рождения и день, когда ровно 2 года назад Константин Меладзе предложил мне стать частью группы ВИА Гра♥️ Мне 28 лет, но такое теплое чувство, что жизнь только начинается... я получила очень многое, о чем мечтала в жизни, и верю, лучшее - ещё впереди! ⠀ Хочу сказать - нет ничего важнее близких людей! И я рада, что они рядом♥️ ⠀ Проснулась, direct разрывает от Ваших поздравлений! Друзья, знакомые и незнакомые, Я ВСЕ читаю! СПАСИБО! ⠀ Сегодня мы относительно неожиданно будем в Костроме... с рестораном определились, но нам нужно КАРАОКЕ (все для одной девочки, которая очень любит петь😄), так что посоветуйте лучшее! It’s time to relax✌🏼

A post shared by Ольга Меганская (@omeganskaya) on Mar 5, 2020 at 11:36pm PST