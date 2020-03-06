"Как после секса!": участница "ВИА Гры" показала голое фото
Участница украинской группы «ВИА Гра» Ольга Меганская порадовала поклонников сексуальным фото.
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Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Сегодня Ольга Меганская празднует свой День рождения – ей исполнилось 28 лет.
«Сегодня для меня дважды особенный день! День моего рождения и день, когда ровно 2 года назад Константин Меладзе предложил мне стать частью группы «ВИА Гра. Мне 28 лет, но такое теплое чувство, что жизнь только начинается... я получила очень многое, о чем мечтала в жизни, и верю, лучшее - ещё впереди!» - написала певица.
В комментариях поклонники Ольги Меганской активно поздравляли свою любимицу с праздником, восхищаясь ее сексуальностью.
«Как после секса!», «28??? А я думала, что вам 24 исполняется», «Будем зажигать!!Ура».
Сегодня для меня дважды особенный день! День моего рождения и день, когда ровно 2 года назад Константин Меладзе предложил мне стать частью группы ВИА Гра♥️ Мне 28 лет, но такое теплое чувство, что жизнь только начинается... я получила очень многое, о чем мечтала в жизни, и верю, лучшее - ещё впереди! ⠀ Хочу сказать - нет ничего важнее близких людей! И я рада, что они рядом♥️ ⠀ Проснулась, direct разрывает от Ваших поздравлений! Друзья, знакомые и незнакомые, Я ВСЕ читаю! СПАСИБО! ⠀ Сегодня мы относительно неожиданно будем в Костроме... с рестораном определились, но нам нужно КАРАОКЕ (все для одной девочки, которая очень любит петь😄), так что посоветуйте лучшее! It’s time to relax✌🏼
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