"Как после секса!": участница "ВИА Гры" показала голое фото

Сегодня Ольга Меганская празднует свой День рождения – ей исполнилось 28 лет.

Участница украинской группы «ВИА Гра» Ольга Меганская порадовала поклонников сексуальным фото.

Читайте также38-летняя Брежнева сняла белье в эфире популярного шоу (фото, видео)

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Сегодня Ольга Меганская празднует свой День рождения – ей исполнилось 28 лет.

«Сегодня для меня дважды особенный день! День моего рождения и день, когда ровно 2 года назад Константин Меладзе предложил мне стать частью группы «ВИА Гра. Мне 28 лет, но такое теплое чувство, что жизнь только начинается... я получила очень многое, о чем мечтала в жизни, и верю, лучшее - ещё впереди!» - написала певица.

В комментариях поклонники Ольги Меганской активно поздравляли свою любимицу с праздником, восхищаясь ее сексуальностью.

«Как после секса!», «28??? А я думала, что вам 24 исполняется», «Будем зажигать!!Ура».

Как сообщал УНИАН, украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, поразила поклонников своей красотой. Артистка сфотографировала лицо крупным планом.