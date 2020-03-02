Меган Маркл и принц Гарри показали архивные фото в честь Дня Святого Давида

Гарри и Меган официально поздравили своих подданных валлиийцев (кельтский народ, населяющий Уэльс) и пожелали счастливого Дня Святого Давида.

После того, как 8 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри официально заявили об отречении от королевских обязанностей, во дворце был установлены четкие сроки, когда Гарри и Меган сложат свои полномочия. Была названа дата — 31 марта, поэтому этот месяц будет считаться последним в их истории, как представителей роял семейства Великобритании.

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Как пишет РБК-Украина, поклонники следят за каждым шагом знаменитой пары. А таке за каждым их новым постом. Гарри и Меган официально поздравили своих подданных валлиийцев (кельтский народ, населяющий Уэльс) и пожелали счастливого Дня Святого Давида, который празднуется здесь 1 марта.

На официальных снимках, которые были опубликованы в официальном Instagram "королевских бунтарей", можно было в деталях рассмотреть, какой наряд выбрала все еще герцогиня Меган для поздравления. Отметим, что опубликованные фото были сделаны еще во время предыдущего визита Меган и Гарри в 2018 году.