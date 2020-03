Меган Маркл и принц Гарри показали архивные фото в честь Дня Святого Давида

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Wishing all of our Welsh followers a Happy St Davids Day. Image © Empics / PA

Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 1 Бер 2020 р. о 4:14 PST