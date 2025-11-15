Певец считает, что никто не забирает ни у кого работу.

Популярный украинский певец Владимир Дантес, который недавно снялся в эротическом триллере "Всі відтінки спокуси", высказался об игре медийных людей в кино.

Напомним, ранее резко на эту тему говорила актриса Дарья Петрожицкая. По ее словам, все, кто не имеют актерского образования и играют в лентах, забирают заработки у профессионалов своего дела. Однако Дантес не согласен с таким утверждением.

"Так же актеры могут становиться телеведущими, блогеры - певцами, певцы - блогерами. Чего тогда удивляться, что кто-то из медийщиков снимается в фильмах? Я не вижу смысла в таком разделении. Менеджер стал маркетологом или юрист стал юмористом? Это я сейчас о юмористе Васе Байдаке, который был юристом по образованию с красным дипломом, но с шикарным чувством юмора", - подчеркнул Дантес в интервью NV.

Владимир также добавил, что никто не забирает ни у кого работу.

"Все зависит от того, как человек играет. Но сама по себе идея, что кто-то "забирает работу", мне кажется несправедливой. Каждый может делать то, что ему интересно и что у него получается", - отметил певец.

Напомним, ранее актриса Екатерина Кузнецова раскритиковала появление блогеров в кино.

